КНДР заявила, что не собирается вести переговоры с США

В сообщении ЦТАК отмечается, что первая замминистра иностранных дел КНДР недавно «четко обозначила свою позицию» в заявлении относительно «несвоевременных «слухов о саммите КНДР-США». В ее заявлении, опубликованном ЦТАК на прошлой неделе, говорилось, что США «настойчиво цепляются за враждебную политику» в отношении КНДР, не готовы предложить какие-либо новые условия и используют эту тему для решения внутриполитического кризиса, поэтому Северная Корея не видит необходимости в переговорах на высшем уровне и шокирована сообщениями о возможном саммите.
«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США», — говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК в ночь на вторник.
Ранее после обострения межкорейских отношений СМИ и эксперты из разных стран, а также некоторые официальные лица заявляли о необходимости и даже возможности проведения встречи на высшем уровне между КНДР и США. Надежду на проведение саммита до президентских выборов в США высказал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.