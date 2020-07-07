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00:57 (мск), источник: РИА Новости

КНДР заявила, что не собирается вести переговоры с США

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: РИА Новости

В сообщении ЦТАК отмечается, что первая замминистра иностранных дел КНДР недавно «четко обозначила свою позицию» в заявлении относительно «несвоевременных «слухов о саммите КНДР-США». В ее заявлении, опубликованном ЦТАК на прошлой неделе, говорилось, что США «настойчиво цепляются за враждебную политику» в отношении КНДР, не готовы предложить какие-либо новые условия и используют эту тему для решения внутриполитического кризиса, поэтому Северная Корея не видит необходимости в переговорах на высшем уровне и шокирована сообщениями о возможном саммите.

«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США», — говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК в ночь на вторник.

Ранее после обострения межкорейских отношений СМИ и эксперты из разных стран, а также некоторые официальные лица заявляли о необходимости и даже возможности проведения встречи на высшем уровне между КНДР и США. Надежду на проведение саммита до президентских выборов в США высказал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также с 7 по 9 июля ожидается визит в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.

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