03:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него есть симптомы коронавируса. Он сдал тест на COVID-19, его результаты будут известны во вторник, 7 июля.
Господин Болсонару рассказал о возможном заболевании CNN Brasil. «Болсонару… сказал, что у него температура 38 °C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин», — говорится в сообщении на сайте издания.
Президент Бразилии — противник жестких мер против COVID-19. По его мнению, режим изоляции должны сохранять только люди из группы риска и лица старше 60 лет.
Бразилия находится на втором месте по числу зарегистрированных заражений коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 1,6 млн заболеваний. Больше только в США (2,9 млн). В Бразилии от COVID-19 умерли 65,5 тыс. человек.