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03:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него есть симптомы коронавируса. Он сдал тест на COVID-19, его результаты будут известны во вторник, 7 июля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:33 MSK, 07.07
Инфицировано687 862+6 611
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Источник: AP 2020

Господин Болсонару рассказал о возможном заболевании CNN Brasil. «Болсонару… сказал, что у него температура 38 °C и уровень кислорода в крови на уровне 96%, он принимает гидроксихлорохин», — говорится в сообщении на сайте издания. Магнитно-резонансная томография не выявила проблем с легкими. Встречи президента на этой неделе отменены.

Президент Бразилии — противник жестких мер против COVID-19. По его мнению, режим изоляции должны сохранять только люди из группы риска и лица старше 60 лет.

Бразилия находится на втором месте по числу зарегистрированных заражений коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 1,6 млн заболеваний. Больше только в США (2,9 млн). В Бразилии от COVID-19 умерли 65,5 тыс. человек.

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