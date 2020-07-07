Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
21Открытие летних веранд в Москве
05:22 (мск), источник: Известия

Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Соответствующий документ постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь передал генсеку ООН Антонио Гутерришу.

Источник: Reuters

По словам постпреда, правительство Китая поддерживает цели и задачи договора, а также соглашается принять все необходимые меры для регулирования международной торговли оружием и борьбе с его незаконной передачей. Он отметил, что присоединение к МДТО является еще одним важным шагом участия страны в глобальном управлении торговлей оружием для обеспечения международной и региональной стабильности, передает агентство Синьхуа 7 июля.

Читайте также
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить

Также Чжан Цзюнь обратил внимание на то, что сегодня проблемой мирового сообщества стала односторонность. Так, некоторые государства выходят из соглашений о контроле над вооружениями и международных договоров, что привело подорвало усилия всех стран по решению глобальных проблем.

Постпред подчеркнул, что Китай будет соблюдать цели и принципы ООН, поддерживать международный договор в области контроля над вооружениями.

МДТО был принят ООН 2 апреля 2013 года и вступил в силу 24 декабря 2014 года. В настоящее время его участниками являются 107 государств.

В апреле прошлого года в Вашингтоне приняли решение о выходе из МДТО. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что его администрация не собирается ратифицировать это соглашение. В Белом доме отметили, что причиной стало то, что многие страны в нем не участвуют, в том числе Россия и Китай.

 Зарыли долг: за полгода число банкротств выросло в 1,5 раза
Все течет: как изменятся отношения компаний с клиентами
США оценили введенные Великобританией санкции против россиян
США пообещали защитить жителей Гонконга
Американский спортсмен заключил крупнейшее в истории соглашение
Таяние мерзлоты может вскрыть вирусы древних экосистем
Общавшихся с заболевшими COVID вычислят по геолокации телефонов
Из-за протестов в Атланте вновь задействуют Нацгвардию
Здоровье
Девушка сбросила 61 кг без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим Она рассказывает о своей трансформации.
Hi-Tech
Названы самые популярные смартфоны 2020 года в России Итоги полугодия
Горячие темы на Авто
Колумб и море 300
Всем добрый ! 155
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 135
Путешествие выходного дня. 126
Кино
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу Михаил Казаков рассказал о своей госпитализации
Новости партнеров
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Состояние Булановой ухудшилось
Вакцина на дом. Изучаем фейк о принудительных прививках от коронавируса
Президент России ввёл помощь родителям и поддержку работодателей
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь