Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России

В новом индексе, оценивающем свободу передвижения граждан, произошло всего одно изменение по сравнению с первым кварталом года: паспорт ОАЭ опустился на одну позицию в связи с пересмотром соглашения с Японией. Однако в индексе не учитывались ограничительные меры, принятые правительствами стран в связи с пандемией, так как они являются временными.
На практике же, отмечают в H&P, количество доступных безвизовых направлений серьезно отличается и зависит от того, насколько успешно та или иная страна справляется с эпидемией.
Эксперты приводят пример паспортов США, России и Украины. Так, решение властей ЕС об открытии своих границ только для граждан 14 стран привело к тому, что паспорт США, который занимает в индексе седьмое место, на деле предоставляет ту же свободу перемещений, что и паспорт Уругвая. И располагаться с учетом ограничений он должен был бы на 28-м месте.
Паспорт Российской Федерации до пандемии был одним из самых престижных среди стран Восточной Европы, не входящих в состав ЕС. Теперь же граждане России вовсе не могут выехать за рубеж, так как границы нашей страны закрыты до 1 августа. Серьезно просел в ценности и паспорт Украины, которая, в отличие от Грузии и Албании, не была включена в список ЕС и временно потеряла возможность безвизового въезда сразу в 27 стран.
Без учета временных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, индекс по-прежнему возглавляет Япония, а ее паспорт гарантирует свободное посещение 191 страны мира. На второй строке расположился паспорт Сингапура (190), а третью строчку делят Германия и Южная Корея (по 189).