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12:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России

Пандемия COVID-19 привела к существенному падению ценности паспортов России, Украины и США, отмечает консалтинговая компания Henley & Partners, представившая сегодня, 7 июля, очередной индекс паспортов мира.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 07.07
Инфицировано694 230+6 368
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
24.067.07
Скончалось10 494+198
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
24.067.07
Выздоровело463 880+9 551
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
24.067.07
Инфицировано11 620 096+169 849
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
24.067.07
Скончалось538 058+3 785
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
24.067.07
Выздоровело6 302 626+123 578
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
24.067.07
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Источник: Reuters

В новом индексе, оценивающем свободу передвижения граждан, произошло всего одно изменение по сравнению с первым кварталом года: паспорт ОАЭ опустился на одну позицию в связи с пересмотром соглашения с Японией. Однако в индексе не учитывались ограничительные меры, принятые правительствами стран в связи с пандемией, так как они являются временными.

На практике же, отмечают в H&P, количество доступных безвизовых направлений серьезно отличается и зависит от того, насколько успешно та или иная страна справляется с эпидемией.
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Эксперты приводят пример паспортов США, России и Украины. Так, решение властей ЕС об открытии своих границ только для граждан 14 стран привело к тому, что паспорт США, который занимает в индексе седьмое место, на деле предоставляет ту же свободу перемещений, что и паспорт Уругвая. И располагаться с учетом ограничений он должен был бы на 28-м месте.

Паспорт Российской Федерации до пандемии был одним из самых престижных среди стран Восточной Европы, не входящих в состав ЕС. Теперь же граждане России вовсе не могут выехать за рубеж, так как границы нашей страны закрыты до 1 августа. Серьезно просел в ценности и паспорт Украины, которая, в отличие от Грузии и Албании, не была включена в список ЕС и временно потеряла возможность безвизового въезда сразу в 27 стран.

Как мы уже могли убедиться, последствия пандемии для свободы передвижения оказались более серьезными и продолжительными, чем первоначально предполагалось. А недавнее решение ЕС указывает на то, что грядут еще большие потрясения.
Кристиан Келин
председатель совета директоров H&P, доктор

Без учета временных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, индекс по-прежнему возглавляет Япония, а ее паспорт гарантирует свободное посещение 191 страны мира. На второй строке расположился паспорт Сингапура (190), а третью строчку делят Германия и Южная Корея (по 189).

Кирилл Сарханянц

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