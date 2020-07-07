Глава здравоохранения Израиля ушла в отставку после роста заражений

Садецки написала, что успехи, которых страна добилась во время первой волны, сошли на нет после снятия ограничений. По ее мнению, смягчение карантинных мер проводилось поспешнее, чем в Западных странах.
Эпидемиолог отметила, что ее предупреждения о слишком быстром выходе из карантина в правительстве проигнорировали. «Прошло уже несколько недель с того момента, как компас Израиля в борьбе с пандемией потерял ориентиры», — подчеркнула она.
Садецки назвала коронавирус смертельной и хитрой эпидемией. По ее словам, с высокой степенью вероятности ближайшие месяцы будут трудными и трагическими для Израиля. Садецки добавила, что принимаемые сейчас правительством превентивные меры недостаточно сильные и вводятся слишком поздно.
Как отмечает Reuters, в мае, когда правительство начало снимать ограничительные меры, в стране выявляли около 20 случаев в сутки. Однако в последнее время в Израиле число новых зараженных начало достигать тысячи человек. Всего в стране выявили 31,2 тысячи инфицированных, из них 338 погибли, а 18 тысяч выздоровели.
В частности, закрыли все клубы и бары. Ресторанам разрешили принимать не больше 20 гостей в помещении, столько же человек теперь может находиться в автобусах.