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17:45 (мск), источник: RTVi

Глава здравоохранения Израиля ушла в отставку после роста заражений

Глава Службы общественного здравоохранения при Минздраве Израиля Сигаль Садецки обвинила правительство в слишком быстром снятии ограничительных мер и ушла в отставку. Об этом она 7 июля сообщила в своем фейсбуке.

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Источник: AP 2020

Садецки написала, что успехи, которых страна добилась во время первой волны, сошли на нет после снятия ограничений. По ее мнению, смягчение карантинных мер проводилось поспешнее, чем в Западных странах.

Эпидемиолог отметила, что ее предупреждения о слишком быстром выходе из карантина в правительстве проигнорировали. «Прошло уже несколько недель с того момента, как компас Израиля в борьбе с пандемией потерял ориентиры», — подчеркнула она.

Садецки назвала коронавирус смертельной и хитрой эпидемией. По ее словам, с высокой степенью вероятности ближайшие месяцы будут трудными и трагическими для Израиля. Садецки добавила, что принимаемые сейчас правительством превентивные меры недостаточно сильные и вводятся слишком поздно.

Как отмечает Reuters, в мае, когда правительство начало снимать ограничительные меры, в стране выявляли около 20 случаев в сутки. Однако в последнее время в Израиле число новых зараженных начало достигать тысячи человек. Всего в стране выявили 31,2 тысячи инфицированных, из них 338 погибли, а 18 тысяч выздоровели.

6 июля правительство Израиля ввело ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

В частности, закрыли все клубы и бары. Ресторанам разрешили принимать не больше 20 гостей в помещении, столько же человек теперь может находиться в автобусах.

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18:17 (мск)© Ньюстюб
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