01:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Сербия вновь вводит комендантский час из-за коронавируса
Власти Сербии намерены в ближайшие выходные опять ввести комендантский час
Господин Вучич 7 июля выступил с телеобращением, в котором заявил, что в больницах страны находятся около 4 тыс. человек с COVID-19, в Белграде медицинские учреждения почти заполнены. По его словам, с 8 июля жителям Сербии запрещено собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице. С 10 июля Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, скорее всего, введет комендантский час.
«О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять: если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, 18:00 (19:00 мск) до пяти утра (6:00 мск) понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии», — заявил господин Вучич (цитата по «РИА Новости»). Вместе с тем он дал понять, что будет обеспечена возможность выхода на улицу для владельцев домашних животных, матерей с детьми и пенсионеров.
По данным Минздрава Сербии, в стране за сутки умерли 13 больных коронавирусом (это максимум с начала пандемии). Число жертв достигло 330 человек. Общее число заболевших COVID-19 в Сербии превысило 16,7 тыс. человек. Власти Белграда 3 июля объявили о введении режима ЧС в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью.