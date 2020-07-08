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01:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Сербия вновь вводит комендантский час из-за коронавируса

Власти Сербии намерены в ближайшие выходные опять ввести комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил президент страны Александр Вучич. В середине марта Сербия уже вводила режим ЧП и комендантский час из-за пандемии, эти меры были отменены 6 мая в связи с улучшением ситуации.

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Источник: AFP 2020

Господин Вучич 7 июля выступил с телеобращением, в котором заявил, что в больницах страны находятся около 4 тыс. человек с COVID-19, в Белграде медицинские учреждения почти заполнены. По его словам, с 8 июля жителям Сербии запрещено собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице. С 10 июля Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, скорее всего, введет комендантский час.

«О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять: если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, 18:00 (19:00 мск) до пяти утра (6:00 мск) понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии», — заявил господин Вучич (цитата по «РИА Новости»). Вместе с тем он дал понять, что будет обеспечена возможность выхода на улицу для владельцев домашних животных, матерей с детьми и пенсионеров.

По данным Минздрава Сербии, в стране за сутки умерли 13 больных коронавирусом (это максимум с начала пандемии). Число жертв достигло 330 человек. Общее число заболевших COVID-19 в Сербии превысило 16,7 тыс. человек. Власти Белграда 3 июля объявили о введении режима ЧС в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью.

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