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02:34 (мск), источник: ТАСС

Байден предложил улучшить систему снабжения США путем ограничения импорта из России

Американский бывший вице-президент называет в числе критически важных для страны направлений энергетические технологии, телекоммуникационную инфраструктуру, сырье и товары медицинского назначения.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден предложил собственный план усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай. Об этом говорится в проекте плана, размещенном во вторник на сайте избирательного штаба наиболее вероятного кандидата демократов в президенты Соединенных Штатов.

Зажать импорт

Байден в случае своего избрания президентом в ноябре обещает исключить возможность возникновения «перебоев в поставках товаров, необходимых Америке прежде всего» в случае кризиса или повторения пандемии коронавируса, и «использовать для этого все средства, имеющиеся в распоряжении федерального правительства». «Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности [США]», — утверждается в проекте.

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Бывший вице-президент называет в числе критически важных для США направлений энергетические технологии, полупроводники, электронику, телекоммуникационную инфраструктуру, сырье и товары медицинского назначения, включая средства личной защиты. Демократ не исключает, что данный список со временем может измениться в зависимости от ситуации на товарно-сырьевых рынках и в сфере технологий в будущем. Для оперативного учета таких изменений и своевременной ликвидации перебоев в снабжении Байден предлагает наладить «комплексный процесс», охватывающий все подразделения федерального правительства.

Демократ критикует действующего президента Дональда Трампа за ущемление интересов союзников США и считает более целесообразным в тесном взаимодействии с ними «выстраивать более прочные и надежные цепочки поставок», рассчитанные на отражение «угроз XXI века». «Союзники США, как и Соединенные Штаты, не должны зависеть от поставок критически важных товаров из стран, подобных Китаю и России», — говорится в проекте, в котором подчеркивается необходимость выработки новых подходов и обновления правил торговли.

Пересмотр раз в четыре года

Байден предлагает добиться поставленных задач за счет наращивания стратегических резервов США, подготовки планов увеличения мощности американских предприятий в случае возникновения кризисной ситуации и борьбы с помехами свободной конкуренции. Демократ хочет приступить к изучению недостатков системы снабжения страны сразу после вступления в президентские полномочия и завершить обзор за 100 дней.

В случае победы на выборах он предложит Конгрессу США ввести обязательное правило осуществлять обзор списка стратегических товаров США каждые четыре года.

Проект демократа включает положения об осуществлении фундаментальных реформ, но в целом мало отличается от программы республиканской администрации Трампа, предусматривающей возвращение производства в США, создание новых рабочих мест в стране и устранение бюрократических препон на пути бизнеса.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17—20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован в 24—27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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