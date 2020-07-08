02:34 (мск), источник: ТАСС
Байден предложил улучшить систему снабжения США путем ограничения импорта из России
Американский бывший
Зажать импорт
Байден в случае своего избрания президентом в ноябре обещает исключить возможность возникновения «перебоев в поставках товаров, необходимых Америке прежде всего» в случае кризиса или повторения пандемии коронавируса, и «использовать для этого все средства, имеющиеся в распоряжении федерального правительства». «Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности [США]», — утверждается в проекте.
Бывший
Демократ критикует действующего президента Дональда Трампа за ущемление интересов союзников США и считает более целесообразным в тесном взаимодействии с ними «выстраивать более прочные и надежные цепочки поставок», рассчитанные на отражение «угроз XXI века». «Союзники США, как и Соединенные Штаты, не должны зависеть от поставок критически важных товаров из стран, подобных Китаю и России», — говорится в проекте, в котором подчеркивается необходимость выработки новых подходов и обновления правил торговли.
Пересмотр раз в четыре года
Байден предлагает добиться поставленных задач за счет наращивания стратегических резервов США, подготовки планов увеличения мощности американских предприятий в случае возникновения кризисной ситуации и борьбы с помехами свободной конкуренции. Демократ хочет приступить к изучению недостатков системы снабжения страны сразу после вступления в президентские полномочия и завершить обзор за 100 дней.
Проект демократа включает положения об осуществлении фундаментальных реформ, но в целом мало отличается от программы республиканской администрации Трампа, предусматривающей возвращение производства в США, создание новых рабочих мест в стране и устранение бюрократических препон на пути бизнеса.
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