04:23 (мск), источник: Ведомости
Командование США не нашло связи между атаками талибов и российской разведкой
Гибель военнослужащих США в Афганистане
По словам генерала, которые приводятся на сайте телеканала, он информирован о действиях российских спецслужб в Афганистане, но сведения об убийствах военнослужащих талибами за вознаграждения от российской стороны не имели должного подтверждения.
«Я просто не обнаружил там
По словам командующего, после соглашения, заключенного США и движением «Талибан» (запрещено в России), нападения талибов на американских военных прекратились. Он добавил, что уровень защиты сил коалиции во главе с США в Афганистане всегда высок «независимо от того, платят ли русские талибам или нет». Он напомнил, что ранее талибы сосредотачивали свои атаки именно на американских войсках, «поэтому практически ничего не изменилось на местах с точки зрения защиты сил». По словам Маккензи, «высокий стандарт защиты сил» будет применяться в Афганистане и в дальнейшем.
Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. В Белом доме отрицают, что
Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов