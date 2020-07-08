В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии

«Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду? Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или вы готовы снизить до нашего уровня. До сих пор США не ответили на этот вопрос… Если США скажут, что они готовы снизить свой уровень до уровня Китая, мы будем счастливы присоединиться к переговорам на следующий день», — заявил на брифинге Фу Цун.
По словам дипломата, Китай понимает, что «этого не произойдет».
Он добавил, что КНР выступает за то, чтобы США и Россия продлили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и на его основе продолжили сокращать свой ядерный арсенал.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.
Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США.
В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.