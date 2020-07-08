Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 июляОснование Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
07:44 (мск), источник: Ведомости

Журналисты подадут в суд на заразившегося коронавирусом президента Бразилии

Бразильская ассоциация прессы (ABI) подаст в суд на президента страны Жаира Болсонару. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что Болсонару подверг журналистов риску заражения коронавирусом во время брифинга, на котором объявил о том, что заболел COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 08.07
Инфицировано694 230+6 368
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
24.067.07
Скончалось10 494+198
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
24.067.07
Выздоровело463 880+9 551
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
24.067.07
Инфицировано11 829 602+209 506
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
24.067.07
Скончалось544 163+6 105
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
24.067.07
Выздоровело6 447 656+145 030
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
24.067.07
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Президент вышел к представителям прессы лично, на нем была маска, но он не соблюдал дистанцию. Болсонару сообщил о положительном результате теста на коронавирус и рассказал о своем самочувствии. Сразу по окончании брифинга он в нескольких метрах от журналистов снял маску, чтобы показать свою бодрость.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — говорится в заявлении ABI. В нем также утверждается, что президент, пригласив прессу, «нарушил рекомендованный врачами режим изоляции». По оценке ассоциации, тем самым Болсонару совершил правонарушения, по которым уголовным кодексом страны предусматривается тюремное заключение и штраф. «Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента», — говорится в заявлении.

Читайте также
Яд скорпиона «превратили» в лекарство от рака

Накануне 65-летний Болсонару рассказал своим сторонникам у президентского дворца, что он только что посетил больницу и прошел тест на вирус. Он добавил, что МРТ-обследование показало, что его легкие «чистые», но у него повысилась температура.

Болсонару является сторонником «вертикальной изоляции» для борьбы с коронавирусной инфекцией: оставаться дома должны только люди из группы риска и старше 60 лет. Он сам не раз появлялся без маски и перчаток во время митингов и демонстраций в его поддержку, общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию. Он также ранее называл коронавирусную инфекцию «легким гриппом» и говорил, что опасность заболевания преувеличена. В середине марта у Болсонару подозревали COVID-19, но тогда повторный текст на коронавирус дал отрицательный результат.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса на 7.30 мск, в стране выявили около 1 094 457 случая заражения коронавирусом, 66 741 человек скончались от последствий COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вся Россия – наш Эфрос
Экспроприация красного директора
Байден предложил ограничить импорт из России и Китая
Путину предложили перенести дату празднования Дня России
Тимошенко раскрыла «жестокий обман» украинцев
В России могут появиться водительские права нового образца
Турист более 3 месяцев живет в аэропорту Филиппин из-за пандемии
Найденная строителями кость оказалась настоящим сокровищем
«Милан» победил «Ювентус», Ибрагимович и Роналду забили
Здоровье
Открыта ключевая причина старения Корень проблемы — в висцеральном жире.
Hi-Tech
Названы самые мощные смартфоны июня Новый лидер по версии AnTuTu
Авто
В Россию привезут стильный китайский лифтбек Над внешностью JAC J7 работал бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo
Кино
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ На телеканале стартует новое шоу «Битва дизайнеров»
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Дети
Молодую жену Преснякова поздравляют с беременностью Пользователи обратили внимание на свежие фото певицы
Леди
Ходченкова в небесно-голубом сарафане собирает комплименты Актриса отдыхает на море.
Новости партнеров
Что сделали с провокатором, который снял фейк о голосовании по поправкам
Принципы честного электронного голосования: результаты порадовали
Ефремов уже почти при смерти
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь