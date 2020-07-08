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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом RT рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Источник: РИА "Новости"

Она выступила за идею объявить 1 июля государственным праздником и выходным днем. По ее словам, это стало возможным после голосования по поправкам к Конституции, на котором большинство граждан одобрили внесение изменений.

Волынец добавила, что у многих россиян 12 июня ассоциируются не с приобретением независимости страны, а с распадом СССР.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова говорила, что 1 июля надо сделать выходным днем по аналогии с Днем Конституции, который в 1990-е годы и до 2005-го был праздничным нерабочим днем.

1 июля в России состоялся заключительный день всенародного голосования по Конституции. Явка была около 65 процентов. По результатам обработки 100 процентов бюллетеней, за поправки проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента — против.

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