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16:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России

Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в среду, 8 июля.

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Источник: РИА "Новости"

«Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал он.

7 июля было опубликовано исследование «Росгосстрах Жизнь», согласно которому доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1 до 44,6 процента. Аналитики сравнивали данные начала года, когда эпидемия еще не начиналась, с июнем. Каждый пятый респондент признался в значительном падении доходов за время пандемии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать эти данные отметил, что в Кремле не знакомы с исследованием, однако ликвидация бедности является приоритетом для российских властей.

6 июля в Росстате сообщили, что в прошлом году доходы ниже прожиточного минимума получали около 18 миллионов граждан.

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