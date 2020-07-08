Мурашко: почти во всех регионах РФ фиксируют устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

«Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. Но практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации. Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи», — приводит его слова в среду
На встрече стороны также обсудили высокий уровень
«Доктор Геза Андреас фон Гайр отметил высокие результаты, достигнутые Россией в лечении и противодействии распространению COVID-19, и подчеркнул важность взаимодействия научных учреждений двух государств в борьбе с пандемией…», — говорится в сообщении
В ведомстве добавили, что Россия и ФРГ рассматривают возможность использовать производственные мощности Германии для изготовления российской вакцины против коронавирусной инфекции.
«В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, возможности использования производственных мощностей Германии для производства российской вакцины от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.