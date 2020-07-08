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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Мурашко рассказал о добровольной вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 08.07
Инфицировано700 792+6 562
25.06
7113
26.06
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6611
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6368
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Скончалось10 667+173
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Выздоровело472 511+8 631
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26.06
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Инфицировано11 829 602+209 506
25.06
166762
26.06
179038
27.06
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29.06
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161805
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25.068.07
Скончалось544 163+6 105
25.06
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Выздоровело6 447 656+145 030
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5.07
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8.07
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25.068.07
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Источник: Reuters

Мурашко объяснил, что вакцинация «в любом случае идет только с согласия самого гражданина». Он добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, так как люди осознали ее значимость и число ее сторонников увеличилось.

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Ранее руководительница Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала, что добровольцы, испытавшие российскую вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, реакция на препарат продержалась не более суток. По ее словам, на коже в месте инъекции появились покраснения, у некоторых появились головная боль, першение в горле, боли в суставах, а также повышение температуры.

Смолярчук добавила, что реакция не отличалась от реакций на другие вакцины, степень ее выраженности была минимальна. Первой группе добровольцев вакцина была введена более трех недель назад, второй — чуть более двух недель назад.

По данным на 8 июля в России выявили 700 792 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 10667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

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