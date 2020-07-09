Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится, — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.— Стоит правозащитникам начать “переживать” за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается».
Глава Чечни отметил, что спецслужбы знают о традициях, согласно которым «чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет». Поэтому они порождают блогеров, а затем ликвидируют «горлодеров», считает он.
«Взамен находят других. А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России. Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем, — написал глава Чечни.— Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду».
4 июля в городе Герасдорф-бай-Вине, недалеко от Вены, нашли тело 43-летнего россиянина с огнестрельным ранением. После появились предположения, что убитый — Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. С 2005 года он живет в Австрии, местные документы выписаны на имя Мартина Бека. Господин Умаров вел YouTube-канал, на котором в том числе критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.