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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России». Их жертвой стал и убитый феврале 2020 года во Франции чеченский блогер Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый, считает он. По словам господина Кадырова, он убедился в предвзятости «информационной машины, которая раскрутила версию» о его причастности к убийству.

Источник: РИА "Новости"

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится, — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.— Стоит правозащитникам начать “переживать” за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается».

Глава Чечни отметил, что спецслужбы знают о традициях, согласно которым «чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет». Поэтому они порождают блогеров, а затем ликвидируют «горлодеров», считает он.
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«Взамен находят других. А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России. Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем, — написал глава Чечни.— Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду».

4 июля в городе Герасдорф-бай-Вине, недалеко от Вены, нашли тело 43-летнего россиянина с огнестрельным ранением. После появились предположения, что убитый — Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены. С 2005 года он живет в Австрии, местные документы выписаны на имя Мартина Бека. Господин Умаров вел YouTube-канал, на котором в том числе критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

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