Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба от 6 июля, документ имеется в распоряжении «Интерфакса», подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Затем всем заинтересованным ведомствам и «Аэрофлоту» нужно согласовать алгоритм открытия авиасообщения — это Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД.
Также Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока. Срок по этим поручениям уже вышел — в документе стоит дата 8 июля.
Кроме того, в протоколе отмечается, что оперативный штаб согласился с предложением Роспотребнадзора по санитарно-карантинным мерам для россиян, прилетающих в РФ «вывозными рейсами» — это может быть как 14-дневный карантин, так и тестирование на новую коронавирусную инфекцию в зависимости от эпидемической обстановки в стране отправления.
В Минтрансе и Росавиации воздержались от комментариев. Получить оперативный комментарий Роспотребнадзора относительно списка стран для первого этапа открытия авиасообщения «Интерфаксу» не удалось.