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13:02 (мск), источник: Интерфакс

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО «Аэрофлот» открыть международное сообщение в два этапа. Список стран для первого этапа подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.

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Источник: Reuters
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Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба от 6 июля, документ имеется в распоряжении «Интерфакса», подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Согласно документу, Роспотребнадзор сначала должен разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах, согласовав их с МИД России и Росавиацией.

Затем всем заинтересованным ведомствам и «Аэрофлоту» нужно согласовать алгоритм открытия авиасообщения — это Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД.

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Также Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока. Срок по этим поручениям уже вышел — в документе стоит дата 8 июля.

Кроме того, в протоколе отмечается, что оперативный штаб согласился с предложением Роспотребнадзора по санитарно-карантинным мерам для россиян, прилетающих в РФ «вывозными рейсами» — это может быть как 14-дневный карантин, так и тестирование на новую коронавирусную инфекцию в зависимости от эпидемической обстановки в стране отправления.

В Минтрансе и Росавиации воздержались от комментариев. Получить оперативный комментарий Роспотребнадзора относительно списка стран для первого этапа открытия авиасообщения «Интерфаксу» не удалось.

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