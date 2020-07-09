Медведев рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения», — охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным после ухода с поста премьера Дмитрий Медведев, которого цитирует сайт kp.ru.
Медведев рассказал, что, будучи заместителем Владимира Путина в Совбезе, он отвечает за работу Совета Безопасности, а также обеспечение вопросов безопасности. Поэтому, отметил Медведев, он регулярно общается с Путиным в различных форматах.
Кроме того, Дмитрий Медведев обращается к Владимиру Путину по партийной линии, как председатель «Единой России». Медведев рассказал, что от лица партии готовил предложения по поддержке экономики, социальной сферы и рынка труда.
— Так что все в порядке. Все хорошо, — подытожил Медведев.
Напомним, Дмитрий Медведев занял пост премьер-министра 8 мая 2012 года. В этой должности он проработал почти 8 лет. 15 января 2020 года Медведев подал в отставку с поста премьера, объяснив это новыми задачами, которые ставит президент перед кабмином. На смену ему пришло правительство под руководством Михаила Мишустина. 16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности.