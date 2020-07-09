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15:45 (мск), источник: РИА Новости

Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

Источник: РИА Новости

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива была внесена в Госдуму в январе этого года правительством РФ.

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Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, — от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановлением деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц — от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду (либо незаконную рекламу) наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.

Также в пояснительной записке отмечается, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность.

В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение в течение года, согласно проекту, для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 800 тысяч рублей.

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