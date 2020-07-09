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17:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мэр Сеула пропал без вести. Его прочили в президенты Южной Кореи

Мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун пропал без вести, его ищет полиция.

Источник: BBC News Русская служба

Об исчезновении 64-летнего Пак Вон Суна вечером в четверг сообщила его дочь через несколько часов после его исчезновения. С ее слов, отец ушел из дома и не вернулся.

Как сообщили агентству Ассошиэйтед пресс в городской администрации, Пак Вон Сун в четверг не появлялся на работе, из-за чего мэрией были отменены все запланированные на этот день встречи и мероприятия.

Полиция ведет поиски в районе Сонбук-гу, где последний раз был зарегистрирован сигнал мобильного телефона Пак Вон Суна. Сейчас его мобильный телефон выключен. В поисковой операции задействованы дроны и полицейские собаки.

Пак Вон Сун впервые был избран на пост мэра столицы в 2011 году. В июле прошлого года он переизбрался на свой третий и, согласно законодательству, последний срок на этом посту.

Кандидат в президенты

Нынешний мэр Сеула считается одним из наиболее вероятных кандидатов от правящей Демократической партии Тобуро на президентских выборах 2022 года.

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Пак Вон Сун, юрист по образованию, с 1982 года занимался адвокатской деятельностью и специализировался на правах человека.

В конце 1970-х годов он был исключен из Сеульского национального университета за участие в студенческих протестах против диктатуры Пак Чун Хи. После отчисления он несколько месяцев провел в тюрьме.

В 1993 году он работал научным сотрудником на юридическом факультете Гарвардского университета.

Находясь на посту мэра Сеула, Пак Вон Сун активно занимался благоустройством города.

В 2013 году ему удалось добиться отмены повышения платы за проезд в сеульском метро и на пригородных поездах.

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