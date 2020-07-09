17:20 (мск), источник: BBC News Русская служба
Мэр Сеула пропал без вести. Его прочили в президенты Южной Кореи
Мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун пропал без вести, его ищет полиция.
Об исчезновении 64-летнего Пак Вон Суна вечером в четверг сообщила его дочь через несколько часов после его исчезновения. С ее слов, отец ушел из дома и не вернулся.
Как сообщили агентству Ассошиэйтед пресс в городской администрации, Пак Вон Сун в четверг не появлялся на работе,
Полиция ведет поиски в районе
Нынешний мэр Сеула считается одним из наиболее вероятных кандидатов от правящей Демократической партии Тобуро на президентских выборах 2022 года.
Пак Вон Сун, юрист по образованию, с 1982 года занимался адвокатской деятельностью и специализировался на правах человека.
В конце 1970-х годов он был исключен из Сеульского национального университета за участие в студенческих протестах против диктатуры Пак Чун Хи. После отчисления он несколько месяцев провел в тюрьме.
В 1993 году он работал научным сотрудником на юридическом факультете Гарвардского университета.
Находясь на посту мэра Сеула, Пак Вон Сун активно занимался благоустройством города.
В 2013 году ему удалось добиться отмены повышения платы за проезд в сеульском метро и на пригородных поездах.