Путин поручил оказать регионам дополнительную финансовую поддержку

«Оказать бюджетам субъектов Российской Федерации дополнительную финансовую поддержку в размере 100 млрд рублей (в дополнение к выделенным из федерального бюджета бюджетным ассигнованиям в размере 200 млрд рублей) для обеспечения их сбалансированности исходя при этом из необходимости поощрения субъектов Российской Федерации с высокими темпами роста расходов инвестиционного характера, а также из необходимости приоритетной компенсации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и недополученных ими доходов в связи с принятием решений на федеральном уровне», — указано в документе.
Также кабинету министров следует «предусмотреть увеличение на 100 млрд рублей объемов выдаваемых государственной корпорацией развития “ВЭБ. РФ” гарантий в целях обеспечения кредитов, предоставленных организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и социально ориентированным некоммерческим организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, возобновления деятельности».
До 15 июля Путин ждет от правительства «предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования развития транспортной, сетевой и иной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации».
Об этих мерах глава государства говорил в обращении к гражданам страны 23 июня.