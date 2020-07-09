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19:02 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил оказать регионам дополнительную финансовую поддержку

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства оказать регионам дополнительную помощь в размере 100 млрд рублей. Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля, доклад о выполнении нужно предоставить до 1 августа.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Оказать бюджетам субъектов Российской Федерации дополнительную финансовую поддержку в размере 100 млрд рублей (в дополнение к выделенным из федерального бюджета бюджетным ассигнованиям в размере 200 млрд рублей) для обеспечения их сбалансированности исходя при этом из необходимости поощрения субъектов Российской Федерации с высокими темпами роста расходов инвестиционного характера, а также из необходимости приоритетной компенсации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и недополученных ими доходов в связи с принятием решений на федеральном уровне», — указано в документе.

Также кабинету министров следует «предусмотреть увеличение на 100 млрд рублей объемов выдаваемых государственной корпорацией развития “ВЭБ. РФ” гарантий в целях обеспечения кредитов, предоставленных организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и социально ориентированным некоммерческим организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, возобновления деятельности».

До 15 июля Путин ждет от правительства «предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования развития транспортной, сетевой и иной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации».

Об этих мерах глава государства говорил в обращении к гражданам страны 23 июня.

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