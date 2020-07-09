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21:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула

Предварительной причиной смерти мэра Сеула Пак Вон Суна является самоубийство. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на городскую полицию.

Источник: AP 2020

Насильственных признаков на теле мэра обнаружено не было, передает Reuters. Отмечается, что точная причина смерти будет установлена позже в ходе расследования.

Южнокорейская полиция начала поиски мэра после того, как его дочь заявила об исчезновении. Она сообщила, что ее отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. Позже его тело обнаружили у горы Бугак на севере города.

За день до исчезновения Пак Вон Суна на него подала в суд секретарша. Она обвинила мэра в сексуальных домогательствах.

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