Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
9 июля, источник: РИА Новости

Минкомсвязь расследует утечку паспортных данных избирателей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Разработанное Минкомсвязью приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из него требует служебного расследования, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Источник: РИА Новости

Комментируя публикацию издания «Медуза», которое сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе, в Минкомсвязи рассказали, что министерство для внутреннего использования членами избирательных комиссий подготовило автоматизированный сервис, посредством которого можно было проверить на участке, голосовал ли избиратель дистанционно.

Новость
Утечка данных — это страшно? Как сохранить информацию о себе

«Этот сервис использовался для предотвращения двойного голосования и в то же время давал возможность проголосовать традиционным способом тем избирателям, кто заявился, но не воспользовался онлайн-голосованием», — уточнили в министерстве.

«Инструкция для работы с сервисом была направлена в избирательные комиссии письмом, имеющим гриф “Для служебного пользования”. Приложение было доступно для скачивания по закрытой ссылке и располагалось в запароленном архиве. Пароли распространялись через защищенные каналы передачи данных только лицам, уполномоченным использовать сервис», — заверили в Минкомсвязи.

«Серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение были закодированы и представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина. Хеш-суммы не являются персональными данными», — добавили в министерстве.

«Минкомсвязь России считает распространение информации противоправными действиями. Необходимо провести служебное расследование, чтобы определить лицо, совершившее нарушение, для исключения влияния человеческого фактора в будущем», — заявили в Минкомсвязи.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вот кто дал показания против Фургала
'Не давайте денег Украине, пока она не сдастся'
Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийств
Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула
Аналитики предсказали удорожание нефти до 150$ за баррель
65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст
Двести русских слов вошли в финский сленг
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/ч
Вне статистики: каково число жертв пандемии на самом деле
Здоровье
Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус Они уже понимают, как ее можно лечить.
Hi-Tech
Кольца деревьев указали на серьезную аномалию XX века Многолетние растения могут раскрыть множество секретов природы
Горячие темы на Авто
С праздником! 254
А на пенсии оказывается жить хорошо) 215
Дожили, уже оказывается чихать запрещено. 132
здравствуйте! подскажит и рассудите! кто первым проедит, синий или красный автомобиль? 72
Кино
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска Актер отрастил бороду и сильно изменился
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Еще помните актера? А вот какая у него жена: фото
Леди
Авербух и Арзамасова вместе. Что нам известно об их личной жизни Рассказываем об отношениях новой звездной пары.
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Донбасс станет российским. Ни одна буква закона не будет нарушена
Почему деньги называют "бабками". Будете смеяться, когда узнаете правду
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь