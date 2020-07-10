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11:21 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесен законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в пятницу в Госдуму, документ направлен во исполнение поправок в Конституцию РФ.

Источник: Reuters

Об этом сообщил журналистам один из авторов законопроекта, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

«Законопроект позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — проинформировал он.

«Государство может вмешиваться в семейную сферу только тогда, когда происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенку. Действующий внесудебный порядок отобрания ребенка, предусмотренный статьей 77 Семейного кодекса, не гарантирует отсутствие злоупотреблений органов опеки и попечительства, несмотря на их обязанность уведомления прокурора и обращения в течение семи дней с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав, такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела», — указал парламентарий.

Закон на защите семьи

Крашенинников уточнил, что «законопроектом предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда, для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства — об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

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Депутат пояснил, что в соответствии с предлагаемыми нормами заявление в суд об отобрании ребенка может быть подано органом опеки и попечительства или органом внутренних дел, получившими информацию об угрозе жизни ребенка или его здоровью. «Для обеспечения прав ребенка рассмотрение заявления об отобрании при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью производится судом в максимально короткий срок — 24 часа с момента поступления заявления», — сообщил он. Крашенинников добавил, что рассмотрение такого заявления должно проходить в закрытом судебном заседании с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства и прокурора, а также с участием родителей (одного из них) или иных лиц, на попечении которых находится ребенок, а «в необходимых случаях с участием других заинтересованных лиц и самого ребенка».

При этом в статье 77 Семейного кодекса предполагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка. По словам парламентария, он будет действовать «только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов». «Лишь при наличии указанных оснований орган опеки и попечительства с участием прокурора и представителя органа внутренних дел может произвести отобрание ребенка из семьи, составив акт об этом с указанием обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни ребенка», — подчеркнул Крашенинников, добавив, что действия органа опеки и попечительства могут быть оспорены родителями или иными лицами, на попечении которых находился ребенок.

Соответствующие изменения, определяющие полномочия органов внутренних дел при обращении в суд с заявлением об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, предлагаются внести также в закон «О полиции».

В приоритете — семья

Как пояснил Крашенинников, предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье.
Глава профильного думского комитета обратил внимание, что практика необоснованного изъятия детей из семьи является одной из самых сложных проблем современного семейного законодательства, существующих в контексте так называемой ювенальной юстиции.

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«Произвольное вмешательство органов опеки и попечительства в дела семьи, от которого страдают как дети, так и родители, иногда не имеет под собой не только реальной угрозы жизни или здоровью ребенка, но и связано с нежеланием оказать социальную поддержку многодетным семьям, семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий или оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», — считает он. Так, напомнил депутат, «в качестве оснований изъятия детей зачастую называют нехватку игрушек у ребенка, громкий плач малыша, ненадлежащее состояние или отсутствие отдельной комнаты у ребенка, отсутствие нужных или наличие просроченных продуктов питания, наличие синяков на теле ребенка, оставление малолетнего с бабушкой и дедушкой, братьями или сестрами, поступление жалоб в отношении родителей, иногда и анонимных». «Немало примеров того, когда малообеспеченные семьи обращались за денежной помощью в государственные и муниципальные органы, чем привлекали внимание органов опеки и попечительства, становились жертвами применения статьи 77 Семейного кодекса, которая позволяет этим органам немедленно отобрать ребенка из семьи в административном порядке», — констатировал парламентарий.

«Принятие поправок к конституции создает все необходимые предпосылки для выработки дополнительных механизмов обеспечения семейного приоритета воспитания детей. Все это неизменные ценности цивилизованного общества, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а потому нуждаются в особой защите государства», — подчеркнул Крашенинников.

Голосование по конституции

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

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