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10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина обвинила Россию в давлении из-за Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Россию в оказании давления в целях изменения Конституции и внесения в нее положений об особом статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

Источник: AFP 2020
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«Я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: “Меняйте свою Конституцию”. И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!» — возмутился Данилов.

Отвечая на вопрос, будут ли украинские власти переписывать минские соглашения, он выразил уверенность, что многие их пункты перестали быть актуальными. Данилов пояснил, что с момента подписания договоренностей прошло слишком много времени и сейчас «совсем другая ситуация», в мире происходят «совсем другие процессы».

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Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников заявил об отсутствии каких-либо российских ультиматумов по особому статусу Донбасса. Он подчеркивал, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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