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11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Казахстан отказался продавать землю иностранцам

Власти страны отказались продавать землю иностранцам. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает ktk.kz.

Источник: AFP 2020

Выступая на расширенном заседании правительства, Токаев напомнил, что в 2021 году истекает действие моратория на ряд положений, и нужно принять окончательное решение по данному вопросу.

«Мы определили основную проблему. Земля не продается иностранцам. Мы не будем возвращаться к этому вопросу», — заявил президент.

В декабре 2016 года тогдашний глава Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о продлении моратория на поправки в Земельный кодекс, касающиеся продажи и аренды сельхозземель иностранцам.

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