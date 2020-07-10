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12:26 (мск), источник: Интерфакс

Лавров не нашел выгод для России от торговой войны США и Китая

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Торговое противостояние между США и Китаем не в интересах России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2020

«Мы здесь выгоды не поимеем ни в отношениях с Евросоюзом, ни в отношениях с Индией, которые у нас носят традиционно дружеский, неконъюнктурный характер и перемен в которых я не предполагаю», — сказал он на сессии «Примаковских чтений», совместно организованной «Интерфаксом» и ИМЭМО РАН.

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По словам министра, в целом обострение отношений между США и КНР «никоим образом не отвечает ни нашим интересам, ни интересам Евросоюза и других стран». «Если брать Евросоюз, то товарооборот Китая с ЕС абсолютно сопоставим с товарооборотом между Китаем и США», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, «здесь (ЕС) вступает в прямую конкуренцию с американцами, едва ли он будет поддерживать во всем США, когда они хотят максимально обескровить китайскую экономику путем перекачивания всех процессов, которые позволяют активно развиваться, на свою территорию».

Лавров выразил надежду, что Пекину и Вашингтону удастся снизить напряженность путем дипломатических методов. «Есть, конечно, и надежда о том, что у китайцев такая политическая и дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций», — сказал он.

В то же время, как отметил Лавров, «есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще и американские, и китайские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме, и это говорит о высокой степени напряженности и с той, и с другой стороны».

«И этот градус, конечно, весьма и весьма тревожит. Надеюсь, что у наших китайских и американских коллег все-таки есть в запасе какие-то дипломатические методы, методы классической дипломатии, когда нужно не оскорблять друг друга публично, не обвинять друг друга во всех грехах, как это делают американцы на каждом углу, а все-таки садиться и признавать, что перед тобой одна из великих держав», — подчеркнул Лавров.

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