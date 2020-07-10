13:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль отрицает обсуждение отмены «дня тишины»
Возможность отмены «дня тишины» на выборах не обсуждается, заявил
Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента обсуждает возможность отмены «дня тишины», запрет на публикацию
Председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас подтвердил, что такие предложения рассматриваются.
«Насколько я знаю,
Напомним, с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов по итогам четырех дней голосования. Глава организации заявил, что это было сделано в интересах граждан. Глава ЦИКа Элла Памфилова сказала, что сожалеет о решении социологов. В Кремле же заявили, что публикация результатов экзитполов не окажет влияние на тех, кто еще не принял участия в голосовании.