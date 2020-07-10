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13:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль отрицает обсуждение отмены «дня тишины»

Возможность отмены «дня тишины» на выборах не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «дня тишины» не было перед голосованием по поправкам к Конституции, поскольку оно не носило конкурентного характера.

Источник: AP 2020

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента обсуждает возможность отмены «дня тишины», запрет на публикацию экзит-полов до закрытия участков и назначение наблюдателей только через Общественную палату. Это также обсуждается с парламентом, говорилось в материале.

Председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас подтвердил, что такие предложения рассматриваются.

«Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по “дню тишины ” не ведется. И отсутствие “дня тишины” на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования. А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется», — сказал господин Песков.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов по итогам четырех дней голосования. Глава организации заявил, что это было сделано в интересах граждан. Глава ЦИКа Элла Памфилова сказала, что сожалеет о решении социологов. В Кремле же заявили, что публикация результатов экзитполов не окажет влияние на тех, кто еще не принял участия в голосовании.

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