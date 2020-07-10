15:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17
Правительство Нидерландов заявило, что подаст против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
В письме, адресованном парламенту, говорится, что Нидерланды хотят добиться «правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек. Отмечается, что более двух третей жертв катастрофы — жители именно этой страны.
3 июля стало известно, что окружной суд Гааги по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. Утверждалось, что эксперты смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера от ракеты ЗРК «Бук».
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в