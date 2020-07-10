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15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17

Правительство Нидерландов заявило, что подаст против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» MH17, сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

В письме, адресованном парламенту, говорится, что Нидерланды хотят добиться «правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек. Отмечается, что более двух третей жертв катастрофы — жители именно этой страны.

3 июля стало известно, что окружной суд Гааги по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. Утверждалось, что эксперты смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера от ракеты ЗРК «Бук».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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