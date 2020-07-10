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16:15 (мск), источник: РИА Новости

В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей

АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в Стамбуле в музей, сообщает телеканал CNN Turk.

Источник: РИА "Новости"

«Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей», — передает телеканал, отмечая, что теперь Айя-София может использоваться как мечеть.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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