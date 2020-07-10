17:28 (мск), источник: Известия
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции
«Решено: передать управление
Ранее в пятницу государственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении
Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма.
Кроме того, в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.
Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.