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17:28 (мск), источник: Известия

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы. Фотография указа в пятницу, 10 июля, опубликована в Twitter турецкого лидера.

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«Решено: передать управление Айя-Софией Диянету (управлению по делам религии Турции — Ред.) и открыть ее для богослужений», — говорится в указе.

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Ранее в пятницу государственный совет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей. Таким образом, Софийский собор в Стамбуле снова станет мечетью.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма.

Кроме того, в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

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