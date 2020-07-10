МИД ответил на решение Нидерландов подать иск к России в ЕСПЧ из-за MH17

Ранее Гаага подала иск против Москвы «за ее роль» в крушении малайзийского Boeing, документ находится на стадии рассмотрения.
Российские дипломаты считают, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины.
«Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования», — отметила Захарова.
В МИД также напомнили, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.
Крушение малайзийского Boeing
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а затем вернули обратно.
При этом, как отмечал заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, ее запустили с подконтрольной Киеву территории.
Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес и считает следствие предвзятым. Владимир Путин отмечал, что Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия.
Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.