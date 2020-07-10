Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
25Полководцы победы: «При параде»
19:12 (мск), источник: РИА Новости

МИД ответил на решение Нидерландов подать иск к России в ЕСПЧ из-за MH17

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия воспринимает обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека как очередной удар отношениям двух стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

Ранее Гаага подала иск против Москвы «за ее роль» в крушении малайзийского Boeing, документ находится на стадии рассмотрения.

Российские дипломаты считают, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины.

«Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования», — отметила Захарова.

В МИД также напомнили, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

Крушение малайзийского Boeing

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Видео
«Развал бюрократических структур»: чем вызвана воинственная риторика Киева

Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а затем вернули обратно.

При этом, как отмечал заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, ее запустили с подконтрольной Киеву территории.

Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес и считает следствие предвзятым. Владимир Путин отмечал, что Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия.

Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.

Суд разрешит защите вновь осмотреть обломки по делу MH17
Во время загрузки произошла ошибка.
19:21 (мск)© Ньюстюб
 ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Вот кто дал показания против Фургала
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
СМИ: главный тренер «Спартака» оштрафован на 500 тысяч рублей
В России протестируют влияние сетей 5G на людей
Хомяк оказался на грани вымирания
В соцсетях поделились снимками самой яркой кометы за 7 лет
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
Gnezdo.ru
5 звезд РФ, которые сбросили до 50 кг (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Сбой в «айфонах» по всему миру. Что случилось Они просто не запускаются
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Новости партнеров
Малышева бросила все и срочно улетела в США. Вот с чем это связано
Такого решения Путина ждала вся страна: больше денег на медицину и школы
Президент России поручил продлить выплаты на детей безработных
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Дети
Пелагея показала фото с дочерью на фоне скандального развода Певица порадовала фанатов
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Состояние Булановой ухудшилось
Минкомсвязь приветствует открытие офиса Телеграма в России
Президент поблагодарил всех волонтеров страны: они настоящие герои
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь