Путин посчитал недопустимым выглядеть «какими-то придурками» перед партнерами

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — заявил он, отвечая на вопрос о том, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами на фоне «иногда откровенного хамства».
Ранее Путин высказал разочарование ситуацией в Донбассе, в частности, отсутствием динамики по урегулированию кризиса в регионе.
«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания лидера с постоянными членами Совета безопасности России.