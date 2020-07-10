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21:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин посчитал недопустимым выглядеть «какими-то придурками» перед партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами. Он объяснил свое мнение в эфире канала «Россия 1», передает РИА Новости.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — заявил он, отвечая на вопрос о том, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами на фоне «иногда откровенного хамства».

Ранее Путин высказал разочарование ситуацией в Донбассе, в частности, отсутствием динамики по урегулированию кризиса в регионе.

«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания лидера с постоянными членами Совета безопасности России.

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