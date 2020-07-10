Путин о мировой экономической ситуации: противостояние продолжится

«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — сказал президент, оценивая перспективы развития мировой экономики.
Что касается положения России на международной арене, президент подчеркнул:
Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают.
Так Путин ответил на вопрос о том, почему РФ в уважительной манере ведет диалог со своими партнерами на фоне порой откровенно хамского к ней отношения.
Кадры интервью с президентом, которые не вошли в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин», можно будет увидеть на телеканале «Россия 1» в 20:00 12 июля.