Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 июляПринятие генплана реконструкции Москвы, первый день обороны Ленинграда и другие памятные даты и события, которые произошли 10 июля в разные годы
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
22:50 (мск), источник: Вести.Ru

Путин о мировой экономической ситуации: противостояние продолжится

Президент РФ Владимир Путин высказался о внешней политике России и о ситуации на международной экономической арене. Эксклюзивные кадры интервью с главой государства показал канал «Россия 1».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — сказал президент, оценивая перспективы развития мировой экономики.

Что касается положения России на международной арене, президент подчеркнул:

Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают.
Владимир Путин

Так Путин ответил на вопрос о том, почему РФ в уважительной манере ведет диалог со своими партнерами на фоне порой откровенно хамского к ней отношения.

Кадры интервью с президентом, которые не вошли в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин», можно будет увидеть на телеканале «Россия 1» в 20:00 12 июля.

 Врач рассказал, когда зараженный COVID-19 наименее опасен для окружающих
После похудения на 200 килограммов женщина сорвалась и попала в реанимацию
Коронавирус COVID-19: главное за неделю
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Лукашенко вводит госрегулирование зарплат для частного бизнеса
Захарова: иск к РФ из-за MH17 ухудшит отношения с Нидерландами
В Германии открыли странную велодорожку (фото)
Поклонение мусульман в соборе Святой Софии начнется с 24 июля
Хомяк оказался на грани вымирания
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
5 звезд РФ, которые сбросили до 50 кг (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Xiaomi создает новый необычный смартфон В нем чувствуются отголоски так и не вышедшего Mi Mix Alpha
Горячие темы на Авто
С праздником! 254
Клуб любителей пятницы. Пошалим? 157
Дожили, уже оказывается чихать запрещено. 138
Все наелись... 63
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Еще помните актера? А вот какая у него жена: фото
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь