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00:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Армения продолжит военно-политическое сотрудничество с Россией

Совбез республики одобрил новую Стратегию национальной безопасности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Впервые с 2007 года Армения обновила Стратегию национальной безопасности. Впрочем, ключевые приоритеты и угрозы остались без изменения. С Москвой Ереван намерен и дальше «углублять и расширять» стратегические и союзнические отношения, а от Азербайджана — защищать Арцах, как в Армении называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Новую Стратегию национальной безопасности Армении обсудили и одобрили в пятницу на заседании Совета безопасности республики под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Предыдущая версия документа была принята еще 2007 году, и сразу после «бархатной революции» новые власти заявили о необходимости его обновления — с учетом изменений, произошедших за это время в Армении, в мире в целом и в регионе Южного Кавказа в частности. Разработку нынешнего документа межведомственная комиссия начала летом прошлого года.

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«По сути, этой Стратегией национальной безопасности мы устанавливаем для себя новую планку. Даже не столько планку — было бы правильнее назвать ее штангой, потому что она накладывает определенную ответственность на каждого из нас, начиная с высокопоставленных должностных лиц и заканчивая гражданами. Дальнейшее существование нашей государственности зависит от нашей воли нести эту ответственность и реализовывать наши права. И я убежден, что мы как народ, как нация, сегодня действительно готовы взять на себя эту ответственность», — объявил Пашинян в ходе заседания.

В отличие от предыдущей редакции Стратегии, в новой версии появился раздел про информационную и кибербезопасность. Больше внимания уделяется вопросам демократии и прав человека, не только в самой в Армении, но и в мире.

«Армению беспокоит фиксируемый в регионе и в мире регресс в сфере демократии и прав человека», — говорится в тексте. «В качестве ключевого компонента в документ включено политическое устройство страны — это демократический политический режим. Компоненты внешней и экономической безопасности хотя и отражены в документе, но не раскрыты подробно», — считает армянский политолог Грант Микаелян.

Важное место в Стратегии отводится отношениям с Россией — как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
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«Одним из приоритетов внешней политики Республики Армения является стабильное углубление и расширение стратегических, союзнических отношений с Россией в политической, торгово-экономической, оборонной и гуманитарной сферах, основанных на исторической дружбе народов двух стран», — говорится в документе. Также отмечается, что Армения активно участвует в совместных инициативах в рамках ОДКБ и продолжит работать над повышением эффективности организации.

Что касается других внешнеполитических партнеров Еревана, то в Стратегии говорится, что «Армения продолжит развивать дружественное партнерство и углублять стратегический диалог» с США. Внимание уделяется и отношениям с Евросоюзом и его членами (особенно Францией и Германией, а также в рамках формата Армения—Греция—Кипр), Грузией и Ираном.

Основная угроза для безопасности Армении, по мнению авторов документа, исходит от Азербайджана.

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«Армения, как гарант безопасности Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”), содействует властям Арцаха в деле защиты от военной агрессии Азербайджана. Республика Армения предотвратит любую новую попытку уничтожения населения Арцаха. Применение силы со стороны Азербайджана в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта является основной угрозой безопасности Армении», — предупреждают в Ереване. Про Турцию, с которой у Армении исторически сложные отношения, в Стратегии говорится, что та «прекратит быть угрозой безопасности в том случае, если пересмотрит свою недружественную политику в отношении Армении и армянского народа».

Айк Халатян, Ереван

      

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