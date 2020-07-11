00:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Армения продолжит военно-политическое сотрудничество с Россией
Совбез республики одобрил новую Стратегию национальной безопасности.
Впервые с 2007 года Армения обновила Стратегию национальной безопасности. Впрочем, ключевые приоритеты и угрозы остались без изменения. С Москвой Ереван намерен и дальше «углублять и расширять» стратегические и союзнические отношения, а от Азербайджана — защищать Арцах, как в Армении называют непризнанную
Новую Стратегию национальной безопасности Армении обсудили и одобрили в пятницу на заседании Совета безопасности республики под председательством
«По сути, этой Стратегией национальной безопасности мы устанавливаем для себя новую планку. Даже не столько планку — было бы правильнее назвать ее штангой, потому что она накладывает определенную ответственность на каждого из нас, начиная с высокопоставленных должностных лиц и заканчивая гражданами. Дальнейшее существование нашей государственности зависит от нашей воли нести эту ответственность и реализовывать наши права. И я убежден, что мы как народ, как нация, сегодня действительно готовы взять на себя эту ответственность», — объявил Пашинян в ходе заседания.
В отличие от предыдущей редакции Стратегии, в новой версии появился раздел про информационную и кибербезопасность. Больше внимания уделяется вопросам демократии и прав человека, не только в самой в Армении, но и в мире.
«Армению беспокоит фиксируемый в регионе и в мире регресс в сфере демократии и прав человека», — говорится в тексте. «В качестве ключевого компонента в документ включено политическое устройство страны — это демократический политический режим. Компоненты внешней и экономической безопасности хотя и отражены в документе, но не раскрыты подробно», — считает армянский политолог Грант Микаелян.
«Одним из приоритетов внешней политики Республики Армения является стабильное углубление и расширение стратегических, союзнических отношений с Россией в политической,
Что касается других внешнеполитических партнеров Еревана, то в Стратегии говорится, что «Армения продолжит развивать дружественное партнерство и углублять стратегический диалог» с США. Внимание уделяется и отношениям с Евросоюзом и его членами (особенно Францией и Германией, а также в рамках формата Армения—Греция—Кипр), Грузией и Ираном.
Основная угроза для безопасности Армении, по мнению авторов документа, исходит от Азербайджана.
«Армения, как гарант безопасности Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”), содействует властям Арцаха в деле защиты от военной агрессии Азербайджана. Республика Армения предотвратит любую новую попытку уничтожения населения Арцаха. Применение силы со стороны Азербайджана в контексте урегулирования
Айк Халатян, Ереван