США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции на $1,3 млрд

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции объемом $1,3 млрд, передает Reuters.
Это решение должно вступить в силу с 6 января 2021 года. Оно было принято Вашингтоном в связи с планами Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские.
По словам торгового представителя США, цифровой налог несправедливо ущемляет сферу деятельности американских компаний, занимающихся цифровыми технологиями.
Пошлины не будут вступать в силу в течение 180 дней, что даст дополнительное время для двусторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса.
При этом Вашингтон оставил за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней, если это будет необходимо. В список товаров, которые администрация президента США Дональда Трампа готова обложить пошлинами, попали различные наименования косметической продукции, а также сумки.
В июле 2019 года парламент Франции принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. В Париже решили, что сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Дональд Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может быть введен налог на французское вино. Во французском кабмине угрозы Вашингтона назвали «абсурдными», попросив не связывать введение «цифрового налога» в стране и торговлю вином.
В начале декабря администрация США назвала цифровой налог Франции дискриминационным и допустила введение пошлин по ставке до 100% на товары из этой страны на сумму $2,4 млрд. В списке предполагаемых товаров, попадающих под санкции, были 63 позиции, среди которых продукты питания, косметика, алкоголь. Пошлины могли начать действовать в начале 2020 года.
В январе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж и Вашингтон установили «общие рамки» относительно цифрового налога. Он говорил, что сторонам еще предстоит достигнуть урегулирования отдельных пунктов, которые касаются налогообложения. Вместе с тем министр заявил, что Франция отложит сбор цифрового налога до декабря 2020 года, а США в ответ откажутся от введения санкционных пошлин.