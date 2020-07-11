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05:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп смягчил приговор своему другу и советнику Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп отменил тюремный срок для своего бывшего советника Роджера Стоуна, следует из заявления Белого дома.

Источник: GETTY IMAGES

Заявление о смягчении приговора было обнародовано сразу после того, как апелляционный суд отклонил ходатайство 67-летнего Стоуна об отсрочке его заключения под стражу. Трамп смягчил приговор за несколько дней до того, как тот должен был явиться в тюрьму.

В заявлении Белого дома сказано, что Стоун уже достаточно пострадал: «К нему относились очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободный человек!».

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В феврале этого года Стоун, его давний друг и бывший советник Трампа, был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Трамп настаивал на проведении нового судебного процесса и давал понять, что готов вмешаться, чтобы смягчить наказание для Стоуна.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний в ходе слушаний в Конгрессе США, посвященных российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года, и попытках воспрепятствовать правосудию.

В Белом доме сейчас заявили, что Стоун стал жертвой мистификации, с помощью которой противники Трампа и их союзники в СМИ пытались подорвать его президентство.

Речь идет не о помиловании, а только сокращении тюремного срока. Ранее в пятницу журналисты спросили Трампа, планирует ли он помиловать Стоуна, на что тот ответил: «Я подумаю над этим. Я считаю, что к Роджеру Стоуну относились очень несправедливо, как и ко многим людям».

В отличие от помилования принятое Трампом решение не отменяет судимости Стоуна, пишет агентство Рейтер. Однако оно освобождает от отбытия наказания.

В феврале стало известно, что обвинение просит приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет. После вмешательства Трампа министерство юстиции США отказалось от этого требования.

Стоун консультировал Трампа, когда тот хотел участвовать в выборах 2000 года | Источник: GETTY IMAGES

Стоун, с которым Трамп дружит на протяжении десятилетий, стал его шестым помощником, который был признан виновным по делам, начатым в результате расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

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Российские власти заявляют, что такого вмешательства на государственном уровне не было.

Демократы в Конгрессе США и другие критики обвиняют Трампа в подрыве верховенства закона, пишет Рейтер.

Во вторник Стоун должен был явиться в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия. Он сказал агентству Ассошиэйтед пресс, что Трамп позвонил ему ранее в пятницу, чтобы сообщить о смягчении приговора.

Бывший советник президента праздновал это решение вместе с друзьями и в разговоре с журналистом пошутил, что ему нужно перейти в другую комнату, так как «слишком много людей открывают бутылки шампанского».

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