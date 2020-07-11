Фрески Святой Софии могут уничтожить

Строго говоря, к тому, что Айя-София снова станет мечетью, турецкие власти начали готовить публику заранее, еще в 2019-м. И все же в Брюсселе до последнего не верили, что турецкий Госсовет примет именно такое решение. Представители Еврокомиссии делали публичные заявления, ссылаясь в том числе на лидера Турции.
«Собор Святой Софии является глобальным символом мирного сосуществования религий и культур. Это часть культурного наследия ЮНЕСКО, это музей, это символ. Это также символ города, который символичен сам по себе, воплощая ценности, которые мы хотели бы видеть преобладающими в современном мире. “Стамбул сформировал европейскую культуру и сам был создан ею”, — сказал премьер-министр Эрдоган в 2010-м. Вот что мы хотим слышать. Вот какого отношения мы ждем от президента Эрдогана десять лет спустя», — говорит вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шойнас.
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Ожидания не оправдались. Здание, которому полторы тысячи лет, храм, тысячелетие остававшийся самым большим в христианском мире, в минувшую пятницу стал мечетью.
В ЮНЕСКО попытались напомнить Анкаре о ее обязательствах.
«Святая София в качестве части “Исторических районов Стамбула” входит в список всемирного наследия как музей. Это влечет за собой ряд правовых обязательств и обязанностей. Таким образом, государство должно обеспечить, чтобы исключительная всеобщая ценность объектов на этой территории никак не изменялась», — подчеркнули в организации.
Всеобщая ценность, о которой говорят в ЮНЕСКО, это уникальная история собора, с которой напрямую связано мировое христианство.
Именно сюда в X веке прибыли посланцы князя Владимира. Их впечатления от посещения константинопольской Святой Софии во многом и определили историю крещения Руси.
Не разрывать многовековую связь, способствовать объединению людей, а не их разделению призывал турецкие власти и предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал случившееся ударом по всему мировому православию.
«Этот храм является для нас символом. Это храм, в котором до сих пор чудом сохранились фрагменты мозаик. И сейчас многие, конечно, задаются вопросом, что произойдет с этими мозаиками? Потому что, когда храм впервые был превращен в мечеть, большинство мозаичных изображений было просто сбито молотками. И лишь небольшая часть сохранилась под штукатуркой. Вот что будет с этими мозаиками? Их собьют молотками? Их замажут штукатуркой? Или их каким-нибудь образом скроют от глаз тех мусульман, которые будут молиться в этом месте?» — задается вопросами митрополит Волоколамский Иларион.
Море возмущения со стороны Греции: правительство страны даже пригрозило Анкаре санкциями.
«Эрдоган допустил историческую ошибку, ошибку, ведущую к разрыву, который, я надеюсь, не будет непреодолимым. Греция осуждает эти действия и сделает все возможное, чтобы были последствия для Турции. Все — на столе: и возможность санкций не только со стороны Европы, но и со стороны международных организаций, таких как ЮНЕСКО. Нет никаких сомнений в том, что мы применим санкции в каком-то виде, — заявляет официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас. — Тема Святой Софии международная. Единственное, что является бесспорным, это то, что такое нарушение [международного права] и такое серьезное оскорбление должны иметь соответствующий ответ».
О международной реакции предупреждают и власти Кипра.
«Решение Государственного совета Турции превратить собор Святой Софии в мечеть является еще одной проблемой для всего цивилизованного мира и представляющих его международных организаций. Это историческое отклонение и осквернение объекта всемирного наследия, имеющего особую эмоциональную ценность для всех христиан на Земле», — подчеркивает президент Кипра Никос Анастасиадис.
МИД Франции этим утром опубликовал официальное заявление. Министр Ле Дриан заявил, что вся Пятая республика сожалеет о решении турецкого Госсовета и об указе Эрдогана о передаче собора под контроль управления по делам религий. Дипломат подчеркнул, что Святую Софию следует защитить и сохранить ее такой религиозной исторической и архитектурной жемчужиной, какой она была последние годы.
Многих комментаторов тревожит судьба древних фресок и мозаик: речь об изображениях Христа и Богородицы, апостолов и чудотворцев, православных императоров. Пока Айя-София была мечетью в османской Турции, лики святых были замазаны известкой. Некоторые опасаются, что роспись вновь исчезнет со стен Святой Софии: будет если и не уничтожена, то спрятана. И тогда, даже если вход в Софийский собор станет свободным для всех — по крайней мере именно это обещают турецкие власти — посмотреть внутри будет уже нечего.