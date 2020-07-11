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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Пелоси призвала ограничить право президента на помилование

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси в субботу высказалась за принятие закона, который бы ограничивал право президента на помилование.

Источник: AP 2020

Заявление Пелоси последовало после того, как президент Дональд Трамп в пятницу сократил тюремный срок своему другу и бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Последнего осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.

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«Конгресс примет меры, чтобы предотвратить этот тип наглых правонарушений. Закон нужен для того, чтобы ни один президент не мог помиловать или смягчить приговор человеку, который участвует в кампании прикрытия по защите этого президента от уголовного преследования», — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, решение Трампа смягчить приговор Стоуну является «актом ошеломляющей коррупции».

Она отметила, что экс-советник Трампа был осужден за «тяжкие преступления» и должен нести наказание «по всей строгости закона».

«Это решение и многие другие коррупционные деяния Трампа указывают на срочность избрания в ноябре президента, который будет уважать конституцию, верховенство закона и волю американского народа», — резюмировала Пелоси.

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