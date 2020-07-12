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01:09 (мск), источник: Известия

Лукашенко заявил о выстраданном праве белорусов жить в своей стране

Народ Белоруссии никогда ни перед кем не становился на колени и выстрадал право жить в своем государстве, заявил президент страны Александр Лукашенко на празднике «Александрия собирает друзей».

Источник: Reuters

Белорусский лидер подчеркнул, что его сердце «окончательно и бесповоротно» отдано родной стране и ее жителям.

Народу, который отлично знает цену словам и делам. Который выстрадал право жить в своем государстве и самостоятельно выбирать и определять свое будущее.
Александр Лукашенко
(цитата по агентству БЕЛТА)
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Также Лукашенко призвал оглянуться вокруг и посмотреть, сколько всего было сделано для благополучия страны, что не одно поколение граждан растет в мирной и красивой стране, созданной «на обломках великой империи». По его словам, этот путь был нелегким, однако что-то получилось «на отлично и даже лучше, чем когда-то представляли».

«Истинная любовь к Отечеству — созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной», — подчеркнул Лукашенко.

Накануне, комментируя информацию о якобы состоявшемся разговоре между главами России и Белоруссии по объединению двух стран, Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.

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