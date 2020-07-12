Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Проект резолюции был принят большинством голосов. За него проголосовали 12 членов Совбеза. Три страны воздержались.
До этого Совбез ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции. Ранее Россия и Китай дважды блокировали вариант резолюции, предложенный Бельгией и Германией.
Механизм трансграничной помощи действует в Сирии с 2014 года. Он был установлен как временная мера, пока большая часть страны была вне контроля Дамаска. До этого года помощь могла проходить через четыре КПП (два на границе с Турции, один — Иордании и один — Ирака).
В январе Москва и Дамаск заявили, что ситуация кардинально изменилась. После долгих дебатов в ООН зимой было решено оставить только два КПП на турецкой границе.