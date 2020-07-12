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02:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Она будет осуществляться через пропускной пункт на границе с Турцией.

Проект резолюции был принят большинством голосов. За него проголосовали 12 членов Совбеза. Три страны воздержались.

До этого Совбез ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции. Ранее Россия и Китай дважды блокировали вариант резолюции, предложенный Бельгией и Германией.

Механизм трансграничной помощи действует в Сирии с 2014 года. Он был установлен как временная мера, пока большая часть страны была вне контроля Дамаска. До этого года помощь могла проходить через четыре КПП (два на границе с Турции, один — Иордании и один — Ирака).

В январе Москва и Дамаск заявили, что ситуация кардинально изменилась. После долгих дебатов в ООН зимой было решено оставить только два КПП на турецкой границе.

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