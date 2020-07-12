02:09 (мск), источник: Известия
Трамп впервые появился в медицинской маске
Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в медицинской маске во время визита в
Американский лидер встретился с раненными военнослужащими, а также с медицинским персоналом, которые ухаживают за пациентами с коронавирусом. Отмечается, что все лица, сопровождавшие пациента, также были в медицинских масках.
Накануне Трамп пообещал надеть защитную маску во время визита в
Трамп регулярно пренебрегал ношением маски. В начале пандемии он заявил, что эта атрибутика не подходит ему по статусу, однако позже выступил в поддержку подобной защитной меры. Он отметил, что в маске похож на героя американского вестерна.
По данным портала Worldometer, в стране зафиксировано более 3,3 млн случаев заболевания, более 137,3 тыс. пациентов скончались.