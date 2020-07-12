04:36 (мск), источник: Life.ru
Депутаты Рады призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
В заявлении парламентариев отмечается, что партия нынешнего президента продолжает политику прошлого.
Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского «дать стране мир» или сложить полномочия и уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте партии.
— Главное требование украинского народа — вернуть стране мир — до сих пор не удовлетворено. Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку! — сказано в тексте заявления.
Парламентарии отметили, что лозунг «Мир — за год», под которым побеждала команда Зеленского, оказался ложным. Действующую власть обвинили в разрушении минских договоренностей.
— Мы считаем, что дальнейшее пребывание этой политической команды при власти идет вразрез с интересами украинского народа и противоречит национальным интересам украинского государства. Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями, — говорится в заявлении.