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04:03 (мск), источник: Известия

Раскрыты подробности трагедии с украинским самолетом в Иране

Украинский Boeing 737 был сбит в январе из-за перемещения одного из иранских комплексов ПВО и последующей «человеческой ошибки». Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Источник: AP 2020

В документе отмечается, что 8 января после атаки Тегерана на американские военные базы в Ираке все комплексы ПВО страны были приведены в повышенную готовность, а один из них переместили, «что привело к изменению географического положения и направления комплекса».

При этом после изменения позиции военные «забыли» провести перенастройку данных системы. Это повлекло появление погрешности в обнаруженных впоследствии целях, одной из которых стал самолет «Международных авиалиний Украины».

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Из-за ошибки комплекс ПВО распознал лайнер, как цель двигающуюся с юго-запада, со стороны Ирака к Тегерану.

В действительности самолет летел на северо-запад от иранской столицы.

Далее последовали действия, в основе которых уже была заложена ошибка. Между комплексом ПВО и центром не произошел обмен данными, в итоге оператор распознал самолет как вражескую цель и выпустил по не две ракеты.

Примечательно, что сам лайнер перед вылетом прошел строгий контроль и получил разрешение на взлет от самих военных.

Boeing 737 рейса Тегеран-Киев потерпел крушение утром 8 января через несколько минут после вылета. Погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров, большинство из которых граждане Ирана.

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Тегеран признал ответственность за произошедшее и принес извинения родным погибших. Власти республики отметили, что ожидали атаки США, из-за чего комплексы ПВО были в боевой готовности.

Украина потребовала своего участия в расследовании катастрофы и выплаты компенсации.

В июне украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Тегерану обращением в международные суды в случае невыполнения обязательств: возвращения бортовых самописцев, принесения официальных извинений, выплаты адекватных компенсаций.

Во время загрузки произошла ошибка.
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