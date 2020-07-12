04:03 (мск), источник: Известия
Раскрыты подробности трагедии с украинским самолетом в Иране
Украинский Boeing 737 был сбит в январе
В документе отмечается, что 8 января после атаки Тегерана на американские военные базы в Ираке все комплексы ПВО страны были приведены в повышенную готовность, а один из них переместили, «что привело к изменению географического положения и направления комплекса».
При этом после изменения позиции военные «забыли» провести перенастройку данных системы. Это повлекло появление погрешности в обнаруженных впоследствии целях, одной из которых стал самолет «Международных авиалиний Украины».
В действительности самолет летел на
Далее последовали действия, в основе которых уже была заложена ошибка. Между комплексом ПВО и центром не произошел обмен данными, в итоге оператор распознал самолет как вражескую цель и выпустил по не две ракеты.
Примечательно, что сам лайнер перед вылетом прошел строгий контроль и получил разрешение на взлет от самих военных.
Boeing 737 рейса
Тегеран признал ответственность за произошедшее и принес извинения родным погибших. Власти республики отметили, что ожидали атаки США,
Украина потребовала своего участия в расследовании катастрофы и выплаты компенсации.
В июне украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Тегерану обращением в международные суды в случае невыполнения обязательств: возвращения бортовых самописцев, принесения официальных извинений, выплаты адекватных компенсаций.