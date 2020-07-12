Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
14:17 (мск), источник: Интерфакс

Путин не стал связывать с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — Ухудшение отношений России и Украины никак не связано с возвращением Крыма в состав РФ, считает президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Что касается хронологии событий: то сначала произошёл государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что-то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — заявил Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вместе с тем он выразил мнение, что «пена» вокруг этой ситуации «рано или поздно когда-нибудь схлынет».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, которую оккупировала Россия.

«Развал бюрократических структур»: чем вызвана воинственная риторика Киева
Во время загрузки произошла ошибка.
10 июля© Ньюстюб
 Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже
Бежавшие ученые из Уханя рассказали правду, заявили в США
Тысячи туристов в Сочи перестали соблюдать запреты властей
В России назвали самую безопасную страну для путешествий
Полицейские в Австралии взяли на воспитание вомбата (видео)
Преступник попался ФБР из-за пафосных постов в соцсетях
Петр Ян стал чемпионом UFC
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Еще помните актрису? Только посмотрите, что с ней
Hi-Tech
Как выглядел затонувший континент Земли Он ушел под воду около 23 миллионов лет назад
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Кино
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского Бьянка Ван Дамм исполнила в картине главную роль
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Еще помните актера? А вот какая у него жена: фото
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь