Путин рассказал о своем отношении к критике

«Я, вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается. Если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь», — сказал господин Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
По словам господина Путина, всегда есть люди, чья позиция отличается от позиции властей. Они считают, что их предложения лучше других. Вместе с тем президент сказал, что он реализует не все предложения, к которым прислушивается. «Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал», — сказал глава государства.