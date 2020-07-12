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18:09 (мск), источник: РИА Новости

На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение

БАКУ, 12 июл — РИА Новости. На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение.

Источник: РИА Новости

«Начиная с полудня 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

По словам собеседника агентства, азербайджанская сторона потеряла двух военнослужащих. Еще пять человек ранены. В Баку сообщили о потерях с армянской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в фейсбуке сообщила об отсутствии потерь с армянской стороны. По ее словам, азербайджанские военные попытались захватить пограничный опорный пункт, а до этого хотели нарушить границу, проехав на машине.

Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР. Впоследствии Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районам в ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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