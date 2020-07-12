18:09 (мск), источник: РИА Новости
На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение
БАКУ, 12 июл — РИА Новости. На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение.
«Начиная с полудня 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района
По словам собеседника агентства, азербайджанская сторона потеряла двух военнослужащих. Еще пять человек ранены. В Баку сообщили о потерях с армянской стороны.
В свою очередь,
Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.