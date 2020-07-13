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05:38 (мск), источник: Известия

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Минтруд в целом поддержал депутатский законопроект о дистанционной работе.

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Источник: Известия

Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой, например траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. Документ в том числе позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования.

До сих пор этот вопрос не был урегулирован. Правда, и законопроект не обязывает работодателей возмещать траты, но дает возможность сотрудникам и профсоюзам поднять этот вопрос и включить необходимые пункты в трудовые договоры. Однако рассчитать точную сумму компенсации будет проблематично, отмечают эксперты.

Работа не волк

Министерство труда и социальной защиты в целом поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые дополняют его положениями о режиме дистанционной (удаленной) работы — постоянном, временном, а также комбинированном (когда сотрудник часть времени проводит в офисе, часть — работает из дома). Об этом сказано в проекте отзыва правительства, который подготовило ведомство. С документом ознакомились «Известия».

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Законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Документ внесен в нижнюю палату 16 июня, до 16 июля в Госдуму должны поступить отзывы на него.

Депутатский законопроект раскрывает основные понятия и условия режима удаленки. Документ защищает права дистанционных сотрудников — в том числе их право не находиться на связи круглосуточно.

Правда, в своем отзыве Минтруд отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Плюс к этому министерство сочло нужным дополнить проект перечнем последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы. Как следует из базы Госдумы, пока отзыв проходит процедуру межведомственного согласования, в нижнюю палату он еще не поступил.

Договориться и потратить

Кроме того, из законопроекта следует, что сотрудник на удаленке вправе использовать личное оборудование, программно-технические средства, а также средства защиты информации. При этом может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при работе на своем компьютере.

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То есть такой пункт может появиться в «коллективных договорах, локальных нормативных актах, трудовых договорах о дистанционной работе». Сейчас этот вопрос не урегулирован. Но, согласно тексту законопроекта, компенсация не будет обязанностью работодателя, это скорее предмет торга. Как пояснил «Известиям» один из авторов документа первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в частности, работник сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, который он ежедневно использует, и так далее.

— Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат, — сказал Михаил Тарасенко.

Парламентарий подчеркнул, что до пандемии на дистанционном режиме в РФ трудилось около 30 тыс. человек (фрилансеры). После того как в стране начал распространяться коронавирус, число работников на удаленке выросло до 5 млн человек, сказал депутат. Он подчеркнул, что парламентарии столкнулись с жалобами людей на жесткую эксплуатацию со стороны работодателей. Сотрудники утверждали, что начало и конец рабочего дня стали размытыми, а начальство порой звонит им среди ночи.

Михаил Тарасенко рассчитывает, что в течение весенней сессии новый законопроект будет принят в первом чтении, а до конца года — во всех трех.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» сказали, что ведомство участвовало в подготовке законопроекта совместно с профсоюзами и работодателями. Более того, министерство принимает активное участие в общественном обсуждении внесенных изменений на площадках партии «Единая Россия». В Минтруде также подчеркнули, что, согласно предлагаемым поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию при удаленном режиме работы решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовых договоров.

Сложности расчета

Член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Андрей Ветлужских подчеркнул в разговоре с «Известиями», что в условиях новой реальности нужно создать форму отчетности для сотрудников (как они могут подтвердить, что начали рабочий день), а также обозначить, как следует организовать режим труда и отдыха. Более того, сделать обязательным обсуждение вопроса о возмещении дополнительных расходов у работников — на электроэнергию, амортизацию оборудования.

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Когда сотрудник переходит на удаленный режим, у компаний исчезают траты на организацию рабочего места в офисе, сказал «Известиям» эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Будет правильно, если работодатель в обязательном порядке компенсирует сотруднику затраты на электричество, амортизацию необходимого оборудования — по соглашению сторон, — сказал он. — Это несложно реализовать на практике: дополнительные расходы граждан можно определить расчетным методом, исходя из энергопотребления оборудования, например, сколько киловатт в час будет расходовать постоянно включенный компьютер и т. д.

Эксперт напомнил, что после перехода на режим самоизоляции население увеличило потребление электроэнергии в среднем на 10%, а в промышленном секторе оно сократилось на 6%.

Председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе сказал «Известиям», что рассчитать размер таких затрат на практике всё же будет сложно: счетчик на электроэнергию не показывает расход энергии по отдельным источникам. Соответственно, нужно проводить исследования и определять средний расход, потом отдельно высчитывать сумму компенсации.

В пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

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