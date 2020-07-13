Венгрия заявила о готовности принять туристов из России

В посольстве Венгрии в России назвали условия для посещения страны. Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней.
Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.
«Иностранным гражданам запрещен въезд, если есть подозрение на инфекцию», — сказали в диппредставительстве.
Напомним, Россия с 15 июля готова частично возобновить международное авиасообщение. Об этом заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. Она уточнила, что дата является предложением — «на основе переговорной позиции авиавластей Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры».
Госпожа Голикова уточнила, что главным в таких переговорах должен быть принцип взаимности, «на котором и ранее осуществлялось, и мы считаем, что должно и впредь осуществляться, международное авиасообщение».