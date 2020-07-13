07:57 (мск), источник: РБК
Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам
По словам Александра Вучича, у него нет доказательств того, что за демонстрациями в Белграде стоят россияне. Ранее сербский
Об этом он заявил в интервью телеканалу Pink.
«У меня нет никаких доказательств того, что россияне стоят за демонстрациями», — сказал президент. По его словам, большинство участников протестов были гражданами Черногории.
Протесты начались 8 июля после того, как стало известно о намерении властей Сербии ввести комендантский час
В МВД страны заявили, что акции протеста стали результатом попытки захватить власть и были заранее подготовлены.
Сербский Центр евроатлантических исследований (CEAS) выдвинул версию о том, что за организацией протестов стоят «пророссийские активисты», а целью протестов был срыв переговоров Сербии и Косово.
Посол России в Белграде Александр