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10:21 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Смертность от коронавируса в России в разы ниже, чем в европейских странах с развитой системой здравоохранения, ежесуточный прирост больных остается стабильным, заявил президент РФ Владимир Путин.

Коронавирус COVID-19
10:48 (мск)В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человек
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:43 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
29.0612.07
Скончалось11 439+104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
29.0612.07
Выздоровело504 021+2 960
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
29.0612.07
Инфицировано12 910 357+190 329
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
29.0612.07
Скончалось569 128+3 950
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
29.0612.07
Выздоровело7 116 957+111 505
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
29.0612.07
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Отмечу, что по одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы — по летальности, все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и европейских странах с развитой системой здравоохранения», — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник.

Кроме того, по словам главы государства, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в России остается стабильным, а количество выздоровевших растет. «В этой связи подавляющее число субъектов РФ приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что общенациональное единение в такой сложный период «позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии».
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«Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, (позволило — ИФ) достойно ответить на вызов эпидемии», — сказал Путин.

В России, отметил он, ежедневно проводится более 300 тыс. тестирований на коронавирус, а по состоянию на 11 июля развернуто 170 377 специализированных коек. «И только 66% задействовано по прямому назначению. И конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений, а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро, в штатный режим работы», — сказал президент.

Накануне, 12 июля, оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 6 615 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных в стране достигло 727 162 человек. Скончались за последние сутки от заболевания 130 человек, число жертв за весь период выросло до 11 335. Поправился и был выписан 501 061 пациент.

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